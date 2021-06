Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Kinder lernten in Feldkirchen die bunte Zirkuswelt kennen

Theaterpädagogische Angebote, fröhliche Clownerie, magische Zauberei, Hula-Hoop und Handgeschicklichkeitsdisziplinen wie Teller-, Tücher- und Balljonglage, Poi, Diabolo und Flowersticks: Das dreitägige „Zirkuswelt“-Angebot des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJub) auf dem Gelände der Grundschule Feldkirchen war prall gefüllt. Gebrauch davon machten während der Pfingstferien zahlreiche Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren. Mit einem erfahrenen Zirkuspädagogen tauchten sie ab in die bunte Welt des Zirkus. Bei bestem Sommerwetter führten die kleinen Artisten auf einer Open Stage Neuwieds Bürgermeister Peter Jung, der zu einem Überraschungsbesuch vorbeigekommen war und Eis für jeden im Gepäck hatte, ihre neu erlernten Fähigkeiten vor – mit einer selbst erdachten Choreografie. Mittags konnten die Kinder täglich in der Pausenhalle, die die Schulleitung freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, gemeinsam essen. Mit einer Zirkusurkunde, neu geschlossenen Freundschaften, einer Menge Erfolgserlebnisse und einem Erinnerungsfoto verabschiedeten sich die Kinder am Ende der Freizeit und freuen sich schon auf eine weitere Zirkusfreizeit im Herbst. Natürlich hatte das KiJub die aktuelle Coronabekämpfungsverordnung beachtet. Es führte die Freizeit nach einer täglichen POC-Testung der Kinder und Betreuer im Rahmen eines speziellen Hygienekonzeptes durch. Foto: