Veröffentlicht am 24. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Statt Bolivien-Kleidersammlung: Beim Spendenlauf mitmachen

Weil die traditionelle Bolivien-Kleidersammlung bereits im zweiten Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, fehlt in Bolivien an vielen Stellen jetzt das Geld für Projekte für Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Pfarreiengemeinschaft St. Matthias bieten die Pfadfinder vom Oberbieberer Stamm St. Bonifatius deshalb im Rahmen der Aktion „Solidarität bewegt“ der katholischen Jugend im Bistum Trier einen Spendenlauf vom 26. Juni bis 19. Juli an: Nicht nur Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind eingeladen, Sponsoren anzusprechen und dann bis zum 19. Juli eine bestimmte Wegstrecke zu gehen, laufen oder wandern. Die Sponsoren zahlen dann pro gelaufenem Kilometer einen zuvor frei von ihnen selbst angegebenen Geldbetrag. „Jede Rad- und Inlinertour, ja jedes Gassigehen kann dazu genutzt werden, Kilometer zu erwandern“, erklären die Pfadfinder. Bedingung ist nur, dass die Strecke durch eigene Bewegung zurückgelegt wird. Das Geld kann direkt auf das Konto der Bolivienaktion, (Förderverein Bolivienpartnerschaft, IBAN DE27 3706 0193 3006 9680 14, Verwendungszweck „Solidarität bewegt“) eingezahlt, den Läuferinnen und Läufern überreicht oder an festgelegten Stellen in Nieder- und Oberbieber abgegeben werden.

Als „Laufhilfe“ haben die Pfadfinder sechs Stationen mit Hintergrund-Informationen zu den Projekten in Bolivien vorbereitet. Damit stehen genaue Kilometer-Angaben fest und vereinfachen das Errechnen der Strecke. Sie sind ab 26. Juni ansteuerbar und werden den Teilnehmenden vorher bekannt gegeben.

Wer als Läuferin oder Läufer mitmachen mag, meldet sich formlos bis zum 10. Juli unter der E-Mail-Adresse bolivienlauf2021@sags-per-mail.de oder per Post bei den Pfadfindern Oberbieber, Friedrich-Rech-Straße 86, 56566 Neuwied an. Melden kann sich hier auch, wer selbst nicht von einem Teilnehmenden zur Unterstützung angesprochen wird, aber dennoch gerne Sponsor sein möchte. Die Pfadfinder teilen dann eine Läuferin oder Läufer zu. Allgemeine Informationen zur Bolivienpartnerschaft findet man im Internet unter der Adresse www.boliviensammlung.de. Fotos: