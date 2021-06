Veröffentlicht am 30. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Regelmäßige Treffen der Literaturwerkstatt Altenkirchen im Haus Felsenkeller

Unter Leitung der neuen Referentin und Schriftstellerin Sibylle Limbach finden in diesem Halbjahr wieder die Treffen der Literaturwerkstatt Altenkirchen im Haus Felsenkeller statt. An jedem ersten Mittwoch im Monat trifft sich der Arbeitskreis der Literaturwerkstatt von 19:30 bis 22 Uhr im Felsenkeller und bietet Schreibenden die Gelegenheit, die Arbeit an den eigenen Texten mit anderen Schreibenden zu besprechen. Dieser Austausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so manches über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen. Die Treffen finden jeweils zu unterschiedlichen Mottos statt, aber es bleibt auch immer genügend Raum, um auch andere Themen und Gedanken zu bearbeiten und zu besprechen.

Das erste Treffen am 7. Juli steht unter dem Motto „Abenteuer“. Über die reine Textarbeit hinaus, werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen, wie z.B. in diesem Halbjahr das gemeinsame Schreiben und Vertonen eines Hörspiels. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein. Die Pandemiesituation lässt derzeit nur begrenzte Besucherzahlen im Haus Felsenkeller zu, es besteht aber auch die Möglichkeit, die Treffen auf einer digitalen Plattform durchzuführen. Die Gruppe ist also jederzeit flexibel und in der Lage den Austausch und das literarische Arbeiten voran zu bringen. Interessierte sind jederzeit eingeladen, dabei zu sein.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.