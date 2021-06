Veröffentlicht am 25. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geschafft – Nachtwächterführungen nach langer Corona Pause

In zweierlei Hinsicht sah sich der Aalekärjer Nachtwächter bei seinen Führungen am 18. und 19. Juli geschafft. Zu einem wahr die Erwartung des Nachtwächters und der organisierenden VHS Altenkirchen sehr gespannt wie viel interessierte Personen nach einer achtmonatigen Pause sich zu dieser Führung anmelden würden! Kurz gesagt, großartig.

Man hatte nach geltenden Corona Bedingungen schon die teilnehmende Anzahl der Personen auf zehn reduziert und auch vorsorglich zwei Termine hintereinander angeboten. Letztendlich begleiteten den Nachtwächter dreißig, auch teilweise weit angereiste, Interessierte.

An diesem Freitag, den 18. Juni, entschied und terminierte das Land weiteren Öffnungen, das zu den Führungen auch die noch auf den Wartelisten oder sogar spontan erschienen Teilnehmer den Nachtwächter begleiten durften.

Zum zweiten gab es an diesen beiden Abenden eine weitere Herausforderung für den Nachtwächter- das Wetter. Bei Temperaturen um neun Uhr am Abend von an die dreißig Grad und einer gefühlten Luftfeuchtigkeit von weit in 80 Prozent befahl sich der Nachtwächter eine Marscherleichterung.

In der gewohnten Art und Weise schaffte es der Hüter der Stadt trotz der langen Pause, des Wetters und der abendlichen, etwas größeren Geräuschkulisse, sein Publikum gespannt zu unterhalten. Immerhin war die Außengastronomie in der Stadt wieder offen, sehr gut besucht und nach einem Sieg der deutschen Fußballer war anzumerken, dass sich die Führung positiv mit den Stadtgeschehen verband.

Um den tatsachlichen Bedarf an der Nachtwächtertour in Altenkirchen zu decken hat sich der Nachtwächter gemeinsam mit der VHS entschlossen einen weiteren Zusatztermin am Freitag, den 16.Juli ab 21 Uhr einzuplanen, mit eventueller Erweiterung auf Samstag, den 17. Juli, 21 Uhr. Nicht nur der Nachtwächter zeigt unser Städtchen gestern und heute! Um die Stadt Altenkirchen anders zu erleben, freuen sich die vier Stadtführer/innen mit ihren Themen die Gäste zu begeistern.

https://www.altenkirchen.de/einkauf-freizeit/stadtfuehrungen/ – (immi) Foto: M. Eich.