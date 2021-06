Veröffentlicht am 22. Juni 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Bienvenue: Französisch-Onlinekurs für Fortgeschrittene

Dank sinkender Inzidenzzahlen kann die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen seit Ende Mai schrittweise wieder öffnen und Präsenzunterricht anbieten. So fanden die ersten Kurse inzwischen wieder in den Kursräumen der KVHS statt – weiterhin unter Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte. Auf dem möglichen Weg zurück in die „VHS-Normalität“ bleiben Onlineangebote aber weiter Bestandteil des Programmes. „Onlinegestütztes Lernen ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel der Wunsch, Sprachen zu lernen oder vorhandenes sprachliches Wissen auszubauen, auch in außergewöhnlichen Zeiten umgesetzt werden kann“, heißt es dazu bei der KVHS.

So startet in Kürze ein Französischkurs für Fortgeschrittene, und zwar am Mittwoch, dem 23. Juni von 9 bis 10.30 Uhr. Er wendet sich an diejenigen, die bereits gute Vorkenntnisse mitbringen und ihre Sprachkenntnisse auffrischen und erweitern wollen. Ausgehend von grundlegenden Sprachstrukturen, die wiederholt und systematisch geübt werden, erfolgt eine zunehmende Steigerung der Anforderungen. Der Kurs unter der Leitung von Elke Orthey mit sechs Terminen findet jeweils mittwochs in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr statt. Über einen Link gelangen die Teilnehmenden einfach und unkompliziert in den Sprachkurs, die Teilnahme kostet 35 Euro bei sieben Teilnehmenden. Anmeldungen nimmt die KVHS entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).