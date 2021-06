Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

PUDERBACH – Unwetter forderte Feuerwehren im Puderbacher Land

In der Nacht zum Sonntag, 20. Juni 2021, zogen schwere Gewitter über das Puderbacher Land. Es waren zum Teil starke Böen und kräftige Regenfälle zu verzeichnen. Die erste Alarmierung für die Feuerwehr kam gegen 1.50 Uhr. Die Meldung lautete: „Dernbach Baum auf Stromleitung“. Hier rückten die Einheiten Dernbach und Puderbach aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine mächtige Linde auf ein Wohnhaus gefallen war und den Stromanschluss auf dem Dach mit heruntergerissen hatte. Das Dach wurde ebenfalls schwer beschädigt.

Bevor die Einsatzkräfte mit den Arbeiten beginnen konnten, musste zunächst vom Versorger der Strom abgeschaltet werden. Der Einsatz konnte gegen 4 Uhr beendet und die Einsatzstelle an die Hauseigentümer übergeben werden.

Weitere Einsätze ließen nicht lange auf sich warten. So blockierte gegen 2 Uhr ein Baum die Landstraße 265 zwischen Steimel und Lautzert. Meldungen über umgestürzte Bäume in Bereich Puderbach folgten. Am Morgen wurde gegen 8.20 Uhr die Einheit Puderbach nach Muscheid alarmiert. Dort standen rund zehn Zentimeter Wasser im Keller eines Hauses. In Raubach wurden nach diesem Einsatz ebenfalls umgestürzte Bäume gemeldet.

Insgesamt waren acht Einsatzstellen abzuarbeiten. Im Einsatz waren alle Wehren der Verbandsgemeinde mit rund 40 Kameradinnen und Kameraden. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach