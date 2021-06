Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

PUDERBACH – Johannes Block gewinnt den Karate Eurocup – Samira Mujezinovic erkämpft sich Bronze

Block zeigt mit souveräner Leistung das an ihm kein Weg vorbeiführt. Johannes Block legte gleich in der ersten Runde mit einem 5:0 Sieg über Tschechien los. In Runde zwei wartete ein Kontrahent aus Österreich. 4:1 für Block. Nun kam ein Starker Tscheche im Halbfinale. Das Match ging knapp 3:2 für Johannes Block aus. Im Finale musste er gegen einen Italiener antreten, den er wieder souverän mit 4:1 besiegt.

Mujezinovic hatte gleich in der ersten Runde eine sehr starke Italienerin, der sie unterlag. Über die Trostrunde konnte sich Samira Mujezinovic dennoch durchsetzen und erkämpfte sich Rang Drei.

Damit ist das KSC Karate Team in beiden Disziplinen, Kata und Kumite, International sehr erfolgreich unterwegs.

Foto: Johannes Block gewinnt den Karate Eurocup.