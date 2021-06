Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – „Zurück in die Zukunft“ beim Lions Club Bad Marienberg – Hinein in ein spannendes Lionsjahr

Licht am Ende des Tunnels und der berechtigte Glauben daran, dass bald wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden werden. So die Stimmung beim Lions Club Bad Marienberg.

Dennoch ging die Präsidentenübergabe beim Lions Club auch in diesem Jahr in einem etwas anderen Rahmen über die Bühne beziehungsweise die Bildschirme. Doch voller Leben und Leidenschaft für die gemeinsame Sache. Eine hybride Veranstaltung, die hoffnungsfroh stimmte. Vor allem mit Menschen, die alle guter Dinge waren und sind.

Online, offline, in kleinen Gruppen, mit ganz oder zum Teil Geimpften, Genesenden und Gesunden.

Ein kurzweiliger Abend mit Rückblicken und einem optimistischen Ausblick. Gefühlt wieder etwas mehr Freiheit, die im Laufe des Präsidentenjahres hoffentlich noch wachsen wird, so dass persönliche Treffen möglich sind.

Ein großer Dank geht an den scheidenden Präsidenten Hjalmar Menk, der die Herausforderungen seines Jahres angenommen und mit Bravour gemeistert hat. Menk wünscht dem neuen Präsidenten und dem gesamten Club, dass die Pandemie es erlauben wird, zurück in die Zukunft zu kommen. „Hoffentlich wird es bald wieder möglich sein, Präsenzveranstaltungen durchzuführen und ein ganz normales Präsidentenjahr zu organisieren. Dafür wünsche ich meinem Nachfolger alles Gute.“

Thomas Kaleja, der spannende und interessante Veranstaltungen auf seiner Agenda hat, wird zusammen mit seinem Team aus Vorstand und Beauftragten, die vielfältigen Aufgaben angehen.

„Bevor ‚wir‘ wieder so wie früher ‚gemeinsam‘ Aktivitäten durchführen können, gilt es, sich wieder sozial näher zu kommen. Die Digitalisierung hat uns geholfen, die sozialen Kontakte nicht ganz abreißen zu lassen, nicht jedoch eine soziale Nähe zu schaffen“, erklärte Thomas Kaleja.

Das Lionsjahr steht unter dem Motto der Wiederbelebung des Leitmotivs „We serve“.

„‘We‘ im Sinne der Stärkung des Wir-Gefühls, serve im Sinne der Durchführung von Activitys.“

Die erste Aktivität wird ein Konzert mit der Band „Lost in the Jam“ am 31. Juli auf dem KulturGut Hirtscheid zugunsten eines regionalen Kulturprojektes sein. (Doris Kohlhas)