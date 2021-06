Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

MICHELBACH – Public Viewing in Michelbach

Die Inzidenzzahlen fallen und es ist wieder möglich, dass man sich – unter einzuhaltenden Vorgaben – treffen kann. Dies war die positive Meldung, welche Gemeinderatsmitglied Johannes Peter spontan ans Überlegen brachte, ob man nicht auch ein Public Viewing in Michelbach auf die Beine stellen könnte. Die Einwohner in der aktiven Westerwaldgemeinde „dürsten“ förmlich danach, dass man sich wieder treffen kann. Alle Veranstaltungen, ob Schützenfest, die Maifeier oder der jährliche Wandertag sind in den letzten beiden Jahren Corona-bedingt ausgefallen. Somit wurden Bürgermeisterin Alexandra Schleiden und der erste Beigeordnete Torsten Klein auf diese Idee angesprochen. Beide waren sofort hellauf begeistert und wollten nun gemeinsam den Ball (im wahrsten Sinne des Wortes) weiter nach vorne treiben.

Schnell waren auch weitere Gemeinderatsglieder gefunden, welche sich in der Organisation einbrachten. Johannes Peter hat das entsprechende Equipment und stellte dies der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung. Hierfür gebührt ihm, wie auch der Familie Wentzin, welche ihr Grundstück im Südweg zur Verfügung stellten, der Dank der Ortsgemeinde.

Bürgermeisterin Schleiden holte alle Genehmigungen ein und mit den Anwohnern im Südweg wurde gesprochen, ob man irgendwelche Einwände gegen diese öffentliche Veranstaltung hatte. Dies war und ist nicht der Fall und somit konnte mit den Aufbauarbeiten begonnen werden.

Am Vorabend des ersten Spieltages der deutschen Nationalmannschaft waren die Vorarbeiten beendet. Am Spieltag selbst wurde 30 Minuten vor Anpfiff der Zugang gewährt. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass diese Veranstaltung nur für die Bürger der Gemeinde Michelbach vorgesehen war. Es bestanden keine Parkmöglichkeiten, so dass alle Besucher entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad kamen.

Die Personalien wurden erfasst und dann konnte sich mit Abstand auf die bereitgestellten Bänke niedergelassen werden. Am Platz konnte man die Maske abnehmen. Ansonsten bestand auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht.

Leider entsprachen das Spiel und viel mehr das Endergebnis nicht den Erwartungen der Zuschauer, wobei aber rundum lobende Worte an die Organisatoren kamen. Eine gelungene Veranstaltung, welche wiederum das Gemeinschaftsgefühl im Dorf stärkt und das Miteinander fördert.