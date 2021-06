Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

KOBLENZ – LKW-Brand auf der A 61 – Vollsperrung

Auf der A 61 geriet Samstagmorgen, 19. Juni 2021, gegen 01:00 Uhr ein Sattelzug in Brand. Der Sattelzug, bestehend aus LKW und Kühlauflieger, befuhr die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Laudert in Fahrtrichtung Norden. Beladen war der Kühlauflieger mit Lebensmitteln. Durch die Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Wegen der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn nach Norden für drei Stunden voll und im Anschluss für die Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten weitere sechs Stunden auf den beiden rechten Fahrstreifen teil gesperrt werden. Um 10 Uhr waren alle Arbeiten beendigt und die Autobahn wieder komplett frei. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich, so die Polizei, dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen entstand bei dem Brand am LKW und Auflieger ein Totalschaden. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Quelle und Fotos: Polizei