Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall mit Leichtkraftfahrer in Daaden

Freitagabend, 18. Juni 2021, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Mann mit seinem Leichtkraftrad und seiner 18 Jahre alten Sozia, die Hachenburger Straße in Daaden aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Friedewald. Beim Rechtsabbiegen in die Straße „Im Kirdorf“ geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und stieß mit einem entgegenkommenden PKW eines 58jährigen Mannes zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Quelle: Polizei