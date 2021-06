Veröffentlicht am 18. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Landfrauen tagten auf dem Wissener Marktplatz

Der LandFrauenverband Kreis Altenkirchen trat am späten Freitagnachmittag, 18. Juni 2021, erstmals nach einer längeren Unterbrechung wieder an die Öffentlichkeit. Als Veranstaltungsort hatten sich die engagierten Damen für den Wissener Marktplatz entschieden. Grußworte zur Eröffnung sprach zunächst Mechthild Euteneuer als Vorsitzende des Landfrauenbezirks Wissen/Mittelhof/Katzwinkel. Mit von der Partie waren auch Vertreterinnen der Bezirke Hamm und Friesenhagen sowie die Kreisvorsitzende Gerlinde Eschemann. Als besonderen Gast hieß Euteneuer die vom SWR bekannte Gartenexpertin Heike Boomgaarden willkommen. Deren Projekt Vortour der Hoffnung kümmert sich in erster Linie um krebskranke und benachteiligte Kinder.

Ein ganzer Transporter voll mit Pflanzen stand bereit. Gegen eine Spende zugunsten ihres Projekts brachte Heike Boomgaarden die Blumen und Sträuchern unters Publikum. Sie sollen einen Platz in heimischen Gärten finden. Einen Teil davon hatte der Wissener Pflanzenhof Schürg zur Verfügung gestellt. Ein besonderes Augenmerk richtete Boomgaarden auf die „Vogelschutzbäume“ Speierling, Elsbeere und Vogelbeere. Im Übrigen stand sie für fachkundige Auskunft zu allen Fragen rund um den Garten zur Verfügung. Mit ihrer Aktion wollen die heimischen Landfrauen einen Beitrag gegen das Wald- und Insektensterben leisten. Denn die Klimaerwärmung und extreme Wetterereignisse seien nicht fiktiv, sondern ganz real, betonte Mechthild Euteneuer am Schluss ihrer Ausführungen in aller Deutlichkeit. (bt) Fotos: Bernhard Theis