Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Gladbacher Kinder können sich auf Sommerferienfreizeit freuen

Die städtische Kinder- und Jugendförderung hat ihrem Sommerferienprogramm eine Freizeit hinzugefügt und bietet Neuwieder Familien damit ein weiteres familienergänzendes Betreuungsangebot. Die Sommerfreizeit in der vierten Ferienwoche, vom 9. bis 13. August täglich von 9 bis 16 Uhr, findet statt im Herzen von Gladbach. Treff- und Mittelpunkt ist der Kinder- und Jugendtreff im Pfarrheim an der Marienkirche. Zur Verfügung stehen der Gruppe, die aus maximal 20 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf besteht, auch der Garten des Pfarrheims sowie die Sporthalle. Spannende Angebote und Aktionen sowie Ausflüge stehen auf dem Programm. Natürlich ist auch ausreichend Zeit für freies Spiel, Sport, Kreativität und Entspannung eingeplant. Das Kinder- und Jugendbüro möchte damit den Kindern ermöglichen, diese Sommerferienwoche ganz nach ihren Wünschen zu gestalten, neue Freundschaften zu schließen und viel Spaß miteinander zu haben.

Die Freizeit kostet 65 Euro inklusive Verpflegung. Informationen erhalten Interessierte per Telefon, 02631 802 174, oder per E-Mail an kijub@neuwied.de. Eine Anmeldung der Kinder erfolgt per E-Mail. Zudem lohnt es sich, im Kinder- und Jugendbüro freie Plätze bei den anderen Freizeiten anzufragen: Die Sommerferienfreizeit in Heimbach-Weis in der fünften Ferienwoche hat beispielsweise die Teilnehmerplätze erhöht.