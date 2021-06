Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

KOBLENZ – Radfahrer bei Unfall in Koblenz schwer verletzt

Donnerstagabend, 17. Juni 2021, gegen 18.25 Uhr, kam es in der Simmerner Straße in Koblenz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 53 Jahre alter Radfahrer schwer verletzte. Der Fahrer eines VW war aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Karthause unterwegs. In der scharfen Kurve, kurz vor der Justizvollzugsanstalt, geriet der entgegenkommende Fahrradfahrer, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Der Radfahrer zog sich schwerere Verletzung zu und musste in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Am VW, der an der Fahrerseite und am Rad beschädigt wurde, entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Quelle: Polizei