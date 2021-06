Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

WORMS – Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt

Eine Personen- und Fahrzeugkontrolle in der Floßhafenstraße in Worms zog Donnerstagabend weitere Maßnahmen und Ermittlungsverfahren nach sich. Kurz nach 20:00 Uhr trafen die Beamten auf einen geparkten PKW, der mit zwei Personen besetzt war. Augenscheinlich standen die Insassen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen die jungen Männer sowie das Fahrzeug durchsucht wurden. Dabei stellten die Beamten Marihuana in 19 verkaufsfertigen Portionen, einen Schlagring, zwei Einhandmesser, einen Tonfa und mehrere hundert Euro Bargeld sicher. Ebenfalls wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten, da der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig war.

Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von über 6.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft unklar ist. Weiterhin konnten zwei Schreckschusswaffen und ein Elektroschocker getarnt als Taschenlampe aufgefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei 21- und 17-jährige Männer aus Osthofen. Beide wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein weiterer Fahrzeugführer, der mit seinem PKW in der Floßhafenstraße parkte, wurde zeitgleich durch eine zweite Polizeistreife kontrolliert. Der 19jährige Wormser stand unter Drogeneinfluss, was der Schnelltest anzeigte. Der Fahrzeugschüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Die Durchsuchung seiner

Person und des Fahrzeugs war ohne Ergebnis. Die Polizei Worms wird in diesem Bereich künftig weitere Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen. Quelle und Foto: Polizei