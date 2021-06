Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

FISCHBACH – LKW kracht in Garage

Der Fahrer eines Lkws hat am Freitag in Fischbach vermutlich Gas und Bremse vertauscht und einen massiven Schaden verursacht. Der Fahrer hatte gerade an einer Baustelle abgeladen und war auf dem Rückweg. In der Frontalstraße kam es dann zu der verhängnisvollen Verwechslung. Der Lkw krachte frontal in eine Garage. Die Garage wurde so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Feuerwehr und THW sicherten die Garage ab. |elz – Quelle und Fotos: Polizei