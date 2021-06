Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

NIEDERBIEBER – Verkehrsunfallflucht in Neuwied

Dienstagnachmittag, 15. Juni 2021, wurde auf dem Parkplatz einer DM-Filiale in der Aubachstraße in Neuwied Niederbieber ein parkender Pkw beschädigt. Laut Angaben der 40jährigen Frau, parkte sie ihr Fahrzeug gegen 15:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Filiale. Als sie gegen 16:10 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Heckbereich fest. Der Verursacher hatte sich jedoch bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden darum gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mitzuteilen. Quelle: Polizei