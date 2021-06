Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Transformationsagentur wird Knotenpunkt und Anlaufstelle für Gestaltung der Arbeitswelt

„Rheinland-Pfalz bekommt eine Transformationsagentur, um den Wandel in der Arbeits- und Lebenswelt so zu gestalten, dass Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer und alle Menschen in Rheinland-Pfalz gestärkt aus der Krise kommen. Unser Ziel ist es, einen Knotenpunkt aufzubauen, an dem alle Informationen und Angebote gebündelt werden, damit Arbeitnehmerschaft und Unternehmen die Herausforderungen der Zukunft meistern können und bei diesen lebensweltlichen Veränderungen begleitet werden.“, sagte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer. „Ich freue mich, dass unser Konzept auf einen breiten Konsens stößt und in den vergangenen Tagen bereits vom Kabinett begrüßt wurde und auch von den Mitgliedern des Transformationsrates mitgetragen wird.“

Neben der Vermittlung zu bereits bestehenden Förder- und Weiterbildungsangeboten auf Landes- und Bundesebene wird ein Schwerpunkt der Transformationsagentur sein, neue Informations- und Weiterbildungsangebote zu initiieren. Darüber hinaus werden aktuelle Trends und Themen der Transformation begleitet und neue Impulse für Landes- und Bundespolitik entwickelt.

„Es geht darum, sowohl die Beschäftigten als auch die Unternehmen – vor allem die kleinen und mittelständischen – konkret zu unterstützen. Die Transformationsagentur wird sich daher beispielsweise mit den Themen Arbeitsverdichtung, Work-Life-Balance, Homeoffice und Fragen des Arbeitsrechts bzw. -schutzes auseinandersetzen und Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote zu Herausforderungen der Transformation im Alltag aufgreifen. Das sind wichtige Fragen, zu denen Maßnahmen und Informationen in der Transformationsagentur gebündelt und für die im Dialog mit allen Beteiligten Lösungen und Unterstützungsmaßnahmen entwickelt werden sollen“, so Schweitzer. Die Transformationsagentur solle Anlaufstelle sowohl für die Beschäftigten und ihre Arbeitnehmervertretungen als auch für die Unternehmen werden.

Als nächsten Schritt Richtung Realisierung des aktuellen Konzeptes kündigte der Minister die Einbindung der Partnerinnen und Partner der Landesregierung an. „Die gesamtgesellschaftliche Transformation bewegt uns alle im Land. In den kommenden Wochen werden wir gemeinsam mit unseren Partnern das Konzept weiter konkretisieren.“, erläutert der Transformationsminister das weitere Vorgehen. Unser Ziel ist es, noch im Spätsommer diesen Jahres die Transformationsagentur auszuschreiben.