Veröffentlicht am 20. Juni 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE WISSEN – Ferien-Angebote auf Wisserland.de/ferien

Das Suchen nach Ferien-Angeboten im Wisserland hat ein Ende: Ab sofort gibt es auf der Homepage Wisserland.de/ferien eine Übersicht über die Aktionen, Freizeiten und Betreuungen für Kinder und Jugendliche in den kommenden Ferien. Die Internetadresse soll dauerhaft bestehen bleiben.

Die Idee, die Angebote an zentraler Stelle online zu veröffentlichen, kam in der Wissener Verwaltung auf. Dort riefen mehrere Eltern an, die auf der Suche nach Ferien-Betreuungen waren. Eine Broschüre in Papierform schied aus, da diese zu schnell nicht mehr aktuell wäre. Auch ist die Zielgruppe heute natürlich größtenteils online unterwegs.

Aktuell sind die Angebote für die Sommerferien 2021 bereits dort aufgeführt. Es gibt wieder Aktionen des Kreis-Jugendamtes, des Hauses der offenen Tür (OT), von Vereinen und von Ferienstätten. In Zukunft sollen jeweils die Angebote für die kommenden Ferien (auch Herbstferien etc.) auf der genannten Homepage erfasst oder verlinkt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Anbieter von Ferien-Betreuungen ihre Projekte für die Veröffentlichung an die Wissener Verwaltung melden. Dies kann per Mail an jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de erfolgen.

Das Projekt Wisserland.de ist LEADER-gefördert und hat schon mehrfach seine Flexibilität unter Beweis gestellt. Hier findet man aktuell z. B. die Stellen für Corona-Schnelltests in der Verbandsgemeinde Wissen.