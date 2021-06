Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Schülerinnen lernen Programmieren – Landkreis Neuwied baut kostenlose Girls-MINT-Workshops weiter aus – Neues Angebot in den Sommerferien

„MINT“, das ist eine zusammenfassende Bezeichnung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Der Landkreis Neuwied ist anerkannte MINT-Region. Als ein Baustein der vielfältigen Projekte finden in den kommenden Jahren immer wieder Workshops für Mädchen in den Ferien statt.

So haben in den Pfingstferien die Girls-MINT-Workshops mit Unterstützung des Ada-Lovelace-Projekts der Hochschule Koblenz begonnen. 19 Schülerinnen haben online die Themen „Künstliche Intelligenz“, „Elektro-Antrieb“ und „Rheologie“ (Fließkunde) hautnah erlebt.

„Die Girls-MINT-Workshops sind ein voller Erfolg. Schülerinnen erleben dank unserer starken Kooperationspartner, wie vielfältig, kreativ, zukunftsorientiert und gesellschaftlich relevant MINT-Themen und Anwendungen sind. Mädchen und Technik – das passt“, freut sich Kreisbeigeordneter Michael Mahlert.

In den Sommerferien findet der nächste Workshop statt, macht Laura Schaaf vom Bildungsbüro der Neuwieder Kreisverwaltung aufmerksam. „MINT 4 Girls – Coden mit Calliope“ heißt er und soll Schülerinnen einen neuen Zugang zur digitalen Welt eröffnen. „Gerade in Coronazeiten sind Notwendigkeit und Chancen der Digitalisierung allgegenwärtig geworden“, unterstreicht Schaaf und erklärt, dass Schülerinnen der 6. und 7. Klasse in dem Kurs an drei Tagen auf kreative und spielerische Weise lernen, wie sich die Welt der Roboter und Computer erschließen lässt.

Bei den Workshops wird der Minicomputer Calliope genutzt, ein Mikrocontroller in Form einer sternförmigen Platine. Mit der Calliope lassen sich tolle Spiele und Experimente programmieren. Die Calliope kann z.B. Strom messen, ein Lied spielen oder als Würfel programmiert werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Schülerinnen benötigen keine Vorkenntnisse, um mit der Calliope einen eigenen Code zu schreiben.

Nach der Anmeldung werden kleine Ein-Platinen-Computer nach Hause gesendet. Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts und Studentinnen vom RheinAhrCampus Remagen begleiten die Schülerinnen online.

Kostenlose online Termine: 23.-25.08.2021 jeweils von 10 bis 12 Uhr, Teilnehmerinnen: nur 12 Plätze frei. Anmeldeschluss: 31.07.2021. Anmeldung: Bildungsbüro Neuwied – Laura Schaaf (Email: laura.schaaf@kreis-neuwied.de; Tel.: 02631/803-195). Weitere Informationen über die MINT-Region Neuwied, die vielfältigen Projekte sowie Eindrücke der ersten Girls-MINT-Workshops finden sich auf der Homepage der Kreisverwaltung Neuwied – Bildungsbüro.

Foto: Mit dem Minicomputer Calliope erhalten Schülerinnen spielerisch und kreativ ein Grundverständnis von Digitalisierung.

Hintergrund: Die MINT-Region kooperiert mit dem Rheinland-Pfälzischen Ada-Lovelace-Projekt. Das Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Mehr Informationen unter www.ada-lovelace.de.