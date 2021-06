Veröffentlicht am 18. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Innenstadtentwicklung: IHK Koblenz setzt mit „Stadtentwicklungscheck“ auf Impulse aus der Wirtschaft

Die IHK Koblenz setzt sich für vitale, attraktive und smarte Innenstädte ein und führt deshalb in vielen Kommunen des IHK-Bezirks einen „IHK-Stadtentwicklungscheck“ durch. „Eine partizipative Innenstadtentwicklung bedeutet für uns, Stimmungsbilder der lokalen innerstädtischen Unternehmen und Verantwortlichen der Innenstadtentwicklung zu sammeln und diese in anschließenden Workshops mit Vertretern der Politik und Wirtschaft zu diskutieren. Die Workshops sollen den Meinungsaustausch zu notwendigen Maßnahmen fördern und diese konkretisieren“, erklärt Adrian Wruck, Planungsreferent der IHK Koblenz.

In der Stadt Altenkirchen beginnen wir mit einer Online-Umfrage und führen darüber hinaus Experteninterviews. Die IHK versendet die Umfrage elektronisch über verschiedene Kommunikationswege (E-Mail, Newsletter, Barcode-Verteilung) an Akteure der innerstädtischen Wirtschaft. Die Fragen behandeln den derzeitigen Status Quo der Innenstadtentwicklung und ermöglichen so, Maßnahmen abzuleiten. Die Interviews führen wir mit fachlichen Vertretern der Wirtschaft, Politik und Verwaltung Die Ergebnisse der Umfrage und der Interviews wird die IHK in Workshops mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft diskutieren und Maßnahmen konkretisieren.

„Durch die Nähe zum Kunden können die lokalen Unternehmen starke, praxisorientierte Impulse setzen. Das Ziel ist, einen Anstoß zu einer partizipativen Innenstadtentwicklung zu geben, von der der innerstädtische Handel, Gastronomie, Tourismus und Dienstleister profitieren“, so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin Altenkirchen und Neuwied.

Um mit möglichst belastbaren Ergebnissen zielorientiert arbeiten zu können, ruft die IHK Koblenz alle Unternehmerinnen und Unternehmer dazu auf, ihre Meinungen, Wünsche und Anregungen mitzuteilen!