Veröffentlicht am 18. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Matthias Reuber eröffnet Bürgerbüro in Wissen – CDU-Landtagsabgeordneter steht für persönliche Gespräche zur Verfügung

Noch vor der politischen Sommerpause in Mainz eröffnete der Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber sein Bürgerbüro in der Mittelstraße in Wissen. „Ich möchte für die Bürger unserer Region eine feste Anlaufstelle bieten, damit ich unmittelbar oder auch mittelbar helfen kann“, sagt Reuber. Die recht zentral im Wahlkreis gelegenen Räumlichkeiten, die schon seine Vorgängerin Jessica Weller genutzt hatte, eignen sich dafür sehr gut. Als Büroleiterin und verantwortlich für Büroorganisation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, steht ihm Maja Bender zur Seite, die auch schon für Jessica Weller tätig war.

Erster Besucher war Landrat Dr. Peter Enders, der seinem gewählten Nachfolger im Mainzer Landtag zur Eröffnung gratulierte. „Ich bin heute gerne gekommen“, sagte Enders, „es ist schön, zu erleben, dass mit Matthias ein sehr offener Abgeordneter die Interessen der Region in Mainz, aber auch vor Ort vertritt.“ Enders fügte an, dass er als Landrat unabhängig von der Partei jederzeit gerne die gewählten Volksvertreter im Landkreis besuche, um den Kontakt zur Gesetzgebung zu pflegen.

Sie möchten einen Termin mit dem Landtagsabgeordneten vereinbaren? Kontaktieren Sie uns unter 02742 96 69 633 oder kontakt@matthias-reuber.de. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage www.matthias-reuber.de