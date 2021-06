Veröffentlicht am 19. Juni 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Viele Kurse in Volkshochschulen, Weiterbildungseinrichtungen und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Arbeitsförderung können wieder in Präsenz stattfinden

„Ich freue ich mich, dass angesichts gesunkener Infektionszahlen und einer steigenden Impfquote in Rheinland-Pfalz nun wieder deutlich mehr Angebote in Präsenz möglich sind. Dieser Schritt in Richtung Normalität ist wichtig, denn die Angebote im Bereich der Weiterbildung und der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Arbeitsförderung sind zentral für individuelle Lebenschancen der Menschen“, sagte Arbeit- und Transformationsminister Alexander Schweitzer mit Blick auf die ab morgen geltende 23. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes.

Mit dieser werden die Kurse in Volkshochschulen und anderen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen wieder umfassend geöffnet. Ebenso sind die Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und der Arbeitsförderung wieder in Präsenz zulässig.

Viele Kurse an Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen sowie arbeitsmarktpolitische Projekte hatten während der Corona-Pandemie auf digitale Formate umgestellt, Fachkräfte entsprechend qualifiziert und so einen deutlichen Digitalisierungsschub in der Weiterbildung und bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Arbeitsförderung erreicht.

„Ich danke den Trägern für den großen Einsatz, mit dem in den vergangenen Monaten auf die neue Situation reagiert wurde. Die gewonnenen Erfahrungen und neuen digitalen Angebote sind eine wertvolle Ergänzung und werden auch künftig weiter Bestand haben“, so Schweitzer. Der Ausbau von digitalen Angeboten in den Weiterbildungseinrichtungen wird durch das Ministerium unterstützt, beispielsweise durch die Förderung der Servicestelle Digitalisierung beim Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V..