CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Keine Corona -Infektionen am Donnerstag, 17. Juni 2021, Inzidenz laut RKI sinkt auf 18,6.

Ab Freitag kann in den Schulen auch im Unterricht die Maskenpflicht entfallen. Mit der am Freitag in Kraft tretenden 23. Corona-Schutzverordnung des Landes ändert sich aber noch einiges mehr. Für Inzidenzen zwischen 50 und 100 gelten in der 23. Covid-Schutzverordnung des Landes teilweise andere Werte. Die 35er-Regel gilt aktuell nur für die Maskenpflicht im Unterricht.

Jeder, der im Impfzentrum geimpft wird, erhält mittlerweile den digitalen Impfnachweis direkt vor Ort beim Check-Out (egal ob Erst- oder Zweitimpfung). Wer früher im IZ geimpft worden ist, erhält seinen digitalen Nachweis per Post und Email und nicht nachträglich im IZ. Der automatisierte Versand soll in spätestens zwei Wochen starten. Der digitale Impfpass ist nur eine zusätzliche Option. Der Nachweis auf Papier und im Impfpass bleibt dabei weiterhin gültig.