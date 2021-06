Veröffentlicht am 17. Juni 2021 von wwa

LINZ (Rhein) – Lions Club Rhein-Wied gibt Konzert in der Senioren-residenz Sankt Antonius

Nach langer Zeit des Wartens veranstaltete der Lions Club Rhein-Wied in der historischen Kapelle der Seniorenresidenz Sankt Antonius Linz wieder ein schönes Konzert. Für die Bewohner und Mieter boten Melanie Bernhardt (Gesang) und Lars Flügge (Gitarre) ein Potpourri aus alten und bekannten Schlagern und Evergreens wie z.B. Elvis Presley (in the Ghetto), Siw Malmkvist (Liebeskummer lohnt sich nicht) oder Michael Holm (Mendocino) dar.

Die Bewohner sowie Mieter sangen die bekannten Lieder alle mit und klatschten im Takt mit. Die Stimmung in der Kapelle war trotz der durch Corona bestimmten Begleitumstände sehr gut. Alle Bewohner hatten viel Freude den Mitgliedern des Lions Club Rhein-Wied zuzuhören. Ein Strahlen zeigte sich auf vielen Gesichtern.

Zum Abschluss wurde sehr kräftig applaudiert. Die Künstler bedankten sich mit einigen Zugaben. Um den Wünschen der Zuschauer nachzugehen, sangen Bernhardt und Flügge noch ein Lied von Peter Maffey (Über Sieben Brücken) sowie von der Band Münchner Freiheit (Ohne Dich).

Das Konzert wurde mit einem lautstarken Applaus nach den letzten Liedern beendet. Alles in allem war es für alle wieder ein absolutes Highlight und die Bewohner sowie Mieter freuen sich schon auf das nächste Mal.