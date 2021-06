Veröffentlicht am 17. Juni 2021 von wwa

KOBLENZ – Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB) an der Hochschule Koblenz feiert digitale Jubiläumswoche

Das Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB) der Hochschule Koblenz feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. In einer digitalen Jubiläumswoche werden vom 28. Juni bis zum 2. Juli unter dem Motto „5 Jahre IBEB – Qualität im System“ unterschiedliche Themen aus den vielfältigen Feldern der Kindertagesbetreuung intensiv beleuchtet. Die Beiträge und Veranstaltungen dieser Woche richten sich an alle Interessierten aus pädagogischer Fachpraxis, Verwaltung, Gewerkschaften, Verbänden, Politik sowie Forschung, Wissenschaft und Lehre.

Bereits seit 2016 regt das Institut den Diskurs in Rheinland-Pfalz an, um die Qualität von Kindertageseinrichtungen im Land zu sichern und weiterzuentwickeln. Im Sinne eines kompetenten Systems der Kindertagesbetreuung arbeitet das IBEB mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren des Feldes der Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit zusammen und vernetzt so die Bereiche Forschung und Transfer mit Wissenschaft und Praxis sowie Politik. Dieser Brückenschlag ist eine zentrale Aufgabe des Instituts. Das IBEB bietet Kitas unterschiedliche Anknüpfungspunkte: Einerseits können die Teams und auch die Träger sich über aktuelle Entwicklungen, Forschungsergebnisse und Literatur informieren. Andererseits können die pädagogischen Fachkräfte in den Veranstaltungen, Diskussionen und Foren des IBEB ihre Erkenntnisse aus der Praxis und ihr Erfahrungswissen einbringen. Vor allem das Thema Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen gehört zu den Schwerpunkten, in denen auch vielfältige Veranstaltungsangebote bestehen. Mittlerweile beschäftigt das Institut, das im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz angesiedelt ist, mehr als 15 Mitarbeitende.

„Gemeinsam möchten wir die letzten fünf Jahre Revue passieren lassen und einen Ausblick in die Zukunft wagen. Dazu kommen Kinder und Erwachsene in vielfältigen Formaten zu Wort“, erläutert Prof. Dr. Armin Schneider, der das hochschuleigene Institut von Beginn an als Direktor leitet, das vielfältige Programm der Jubiläumswoche.

„Neben spannenden Live-Veranstaltungen und Einblicken in die Arbeit des IBEB, Stimmen und Anekdoten von Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie Fachbeiträgen von erfahrenen Referierenden haben die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, ihre eigenen Gedanken einzubringen“, betont Ulrike Pohlmann, Geschäftsführerin des IBEB. Auch die Perspektive von Kindern wird in verschiedenen Videos dargestellt, zum Beispiel zeigen Kinder ihren (Lieblings-)Ort und stellen damit ihren persönlichen Sozialraum vor. Ebenso wird beispielsweise das neue Kita-Zukunftsgesetz Thema einer Podiumsdiskussion sein.

Die Beiträge finden teilweise live, also synchron, und asynchron statt. Vereinzelt ist eine kostenfreie Anmeldung nötig, nähere Informationen sind im digitalen Programmheft unter www.hs-koblenz.de/ibeb/jubilaeumswoche verfügbar. „Wer keine Veröffentlichung eines Inhaltes und keine Veranstaltung verpassen möchte, kann sich außerdem unter www.hs-koblenz.de/ibeb/Liveticker/Jubilaeumswoche/anmeldung zum IBEB-Jubiläumsliveticker anmelden und so vor dem Beginn jedes Beitrags ganz einfach per E-Mail eine Erinnerung erhalten“, erläutert Lara Schindler, wissenschaftliche Mitarbeiterin des IBEB, die die gesamte Jubiläumswoche koordiniert.