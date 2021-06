Veröffentlicht am 17. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruchsdiebstahl in zwei Geschäfte in der Kreisstadt –

In der Zeit von Samstag bis Montag, 12. bis 14. Juni 2021, brachen unbekannte Täter in zwei Geschäfte im Gewerbegebiet „Siegener Straße“ in Altenkirchen ein. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei