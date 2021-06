Veröffentlicht am 17. Juni 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Radfahrer bei Kollision verletzt

Montagabend, 14. Juni 2021, gegen 20:00 Uhr befuhr eine 45jährige Radfahrerin mit ihrem Mann den Radweg von Kirchen in Richtung Niederfischbach. Ein 49jähriger Mann befuhr den Radweg mit seinem Fahrrad in die Gegenrichtung. Im Verlauf der Strecke fuhr die Frau neben ihrem Mann und kollidierte mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Beide Radfahrer stürzten und zogen sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrrädern entstand Sachschaden. Quelle: Polizei