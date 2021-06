Veröffentlicht am 16. Juni 2021 von wwa

KIRCHEN – Polizeibeamter in Kirchen bei Widerstand verletzt

Montagabend, 14. Juni 2021, gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei Betzdorf eine randalierende, betrunkene Person im Bereich Austraße in Kirchen gemeldet. Die Person hatte Glasflaschen auf einem Parkplatz zertrümmert und parkende Fahrzeuge beschädigt. Der 30jährige wurde von den eingesetzten Beamten angetroffen, zeigte sich nach Ansprache weiterhin renitent und sollte in Gewahrsam genommen werden. Bei der Fesselung der Person, dem bringen in den Streifenwagen sowie in die Gewahrsamsräumlichkeit leistete er erheblichen Widerstand durch Schläge und Tritte. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Beamter verletzt. Auch im Gewahrsamsraum tobte er weiter, schlug und trat gegen Wände und Tür. Quelle: Polizei