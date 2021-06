Veröffentlicht am 15. Juni 2021 von wwa

BETZDORF – Gefährliche Körperverletzung durch Wurf mit Glasflasche

Sonntagnachmittag, 13. Juni 2021, gegen 16:45 Uhr kamen in der Betzdorfer Innenstadt ein 43- und ein 49-jähriger Mann in Streit. Die in verbalen Vorwürfen beginnende Auseinandersetzung endete mit dem Wurf einer Glasflasche an den Kopf des 49jährigen. Der 43jährige Beschuldigte konnte am Tatort festgenommen und zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht werden, da er stark alkoholisiert war. Der Verletzte war an Ort und Stelle bewusstlos Zusammengebrochen. Nach erfolgter notärztlicher Erstversorgung kam er wieder zu sich. Die Kopfplatzwunde wurde im Krankenhaus versorgt. Quelle: Polizei