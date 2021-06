Veröffentlicht am 15. Juni 2021 von wwa

WEITEFELD – Diebstahl eines Kleinkraftrades in Weitefeld

Sonntagnacht, 13. Juni 2021, gegen 02:40 Uhr kam es im Bereich der Ringstraße in Weitefeld zum Diebstahl eines Kleinkraftrades. Der unbekannte Täter entwendete das Krad, dass später am Spielplatz in Weitefeld beschädigt aufgefunden wurde. Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigten an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei