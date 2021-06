Veröffentlicht am 16. Juni 2021 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen – Endlich wieder Handball!

Während in der vergangenen Woche die Damen und Herren des SSV95 Wissen wieder in den Outdoor-Trainingsbetrieb eingestiegen sind, so sind die Jugendmannschaften bereits seit rund drei Wochen wieder aktiv.

Um nach den ersten Lockerungen wieder in den geliebten Handball-Sport einsteigen zu können, werden zunächst die Freiluft-Einrichtungen in Wissen genutzt. Hierzu möchte der SSV95 die aktuellen Trainingszeiten veröffentlichen und allen handball-interessierten die Chance bieten, am Handballtraining teilzunehmen.

Trainiert wird:

Tag Uhrzeit Jugend Alter Trainingsort Kontakt Montag 16:30-18:00h Minis /

E-Jugend 6-10 (gemischt) Bolzplatz RS + Philip Hombach (+49 160 4639111) Dienstag 17:30-19:00h C-Jugend 11-14 (Mädels) Bolzplatz RS + Niklas Scholz (+49 1512 8298464) Donnerstag 17:00-18:00h C-Jugend 11-14 (Jungs) Stadion Wissen Nils Demmer (+49 1515 0802707)

Ein Kommen ist ohne Anmeldung möglich, wenngleich ein kurzes Bescheid Geben hilfreich sein kann, da Trainings aufgrund der Abhängigkeit vom Wetter möglicherweise kurzfristig verschoben oder neu terminiert werden. Ab dem Zeitpunkt (voraussichtlich dem 18. Juni), ab dem es die Möglichkeiten zulassen, ohne erhöhten Testaufwand die Halle nutzen zu können, können sich die Trainingszeiten aufgrund der begrenzten Hallenverfügbarkeit verändern. Fotos: SSV95