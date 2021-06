Veröffentlicht am 14. Juni 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Diebstahl aus Taxi in Linz

Eine dreiste Diebin erlebte ein Taxifahrer und die Polizei am späten Donnerstagabend, 10. Juni 2021, in Linz. Die Frau hatte sich zunächst mit einem Taxi von ihrem Wohnort zum Linzer Bahnhof fahren lassen. Nachdem sie den Fahrpreis entrichtet hatte, trug der Taxifahrer das Gepäck an den Bahnsteig. In der Zwischenzeit entwendete die 53jährige Frau das Handy des Taxifahrers aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs und steckte es ein. Nachdem der Taxifahrer den Diebstahl bemerkt hatte, ging er zurück zum Bahngleis und sprach die Frau an. Diese weigerte sich vehement, das Handy herauszugeben. Erst nach Eintreffen der Polizei und einer deutlichen Ansage, übergab die Frau dem Taxifahrer sein Handy. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Quelle: Polizei