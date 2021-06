Veröffentlicht am 15. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kostenlose Online-Veranstaltung zur Alphabetisierung

Unter dem Motto „Gemeinsam für Grundbildung: Besser Lesen und Schreiben lernen“ machen das Projekt GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz, das Haus Felsenkeller, die Kreisvolkshochschule und das Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ am 16. Juni auf die Situation von Menschen auf dem Weg zur Schrift aufmerksam.

Kindern oder Enkelkindern eine Geschichte vorlesen, Formulare ausfüllen oder den Mietvertrag für die neue Wohnung verstehen. Alles Dinge, die viele deutschsprachige Erwachsene auch im Landkreis Altenkirchen nicht können. Rund 12 Prozent der Erwachsenen Deutschen im erwerbsfähigen Alter können keine zusammenhängenden Texte lesen und schreiben. Dies fand die LEO Grundbildungsstudie der Universität Hamburg 2019 heraus. Im Kreis Altenkirchen würde das dieser Studie zufolge rund 15.000 Menschen entsprechen.

Seit Jahren setzt sich das Projekt GrubiNetz, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert wird, dafür ein, Menschen mit Grundbildungsbedarf den Weg in Lernangebote zu erleichtern und dafür Menschen in ihrer Umgebung zu sensibilisieren und zu interessieren.

Online-Veranstaltungen machen es möglich: GrubiNetz bietet gemeinsam mit dem Haus Felsenkeller, der Kreisvolkshochschule und dem Mehrgenerationenhaus Altenkirchen eine kostenlose Fortbildung an, deren Ziel es ist, Mitarbeiterinnen von Behörden, Beratungsstellen, Kirchen, Ämtern, Kindertagesstätten, Krankenkassen, aber auch Unternehmer/innen und Arbeitgeber/innen für das Thema Grundbildung zu sensibilisieren. Dabei wird erklärt, wie man Menschen mit Grundbildungsbedarf erkennt, wie man sie ansprechen und zu Lern- und Unterstützungsangeboten informieren kann. Wie das gelingt, erfahren Interessenten/innen am 16.06. von 13 bis 15 Uhr und am 24.06. von 16 bis 18 Uhr. In diesen Online-Treffen erfahren sie viel Wertvolles und können Fragen stellen.

Anmeldung für die Online-Sensibilisierung unter: alphakurs@andernach.de

Lernangebote: Das Mehrgenerationenhaus bietet im Bildungspunkt in der Fußgängerzone darüber hinaus Erstberatungen und Einzelhilfen im Schriftverkehr und eine Einführung in Lernprogramme an. Wer langfristig an seinen Fähigkeiten arbeitet möchte, ist im Haus Felsenkeller (Heimstraße 4) gut aufgehoben. Hier findet regelmäßig der Kurs „Festigung und Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben“ statt, welche aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert werden. Dort wird in kleinen Gruppen das Lesen und Schreiben gelernt, mit persönlicher Beratung und Betreuung. Selbstverständlich werden dabei alle Informationen vertraulich behandelt. Anmeldungen für die Alphabetisierungskurse können montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02681 986412 im Bildungsbüro des Haus Felsenkeller entgegengenommen werden.