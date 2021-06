Veröffentlicht am 15. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Hommage an Caterina Valente bei den Rommersdorf Festspielen

Die Bigband der Rheinischen Philharmonie, das Rhine Phillis Orchestra, wird am Sonntag, 27. Juni, um 12 Uhr im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf aufspielen. An ihrer Seite sind der erfahrene Bandleader Ralf Hesse und die vielseitige Jazzsängerin Fola Dada. Gemeinsam präsentieren die Musikerinnen und Musiker Hits und Songs der legendären Sängerin und Schauspielerin Caterina Valente, die zwischen den 1950er und 1980er Jahren in zahlreichen Shows, Sendungen und Filmen sehr erfolgreich auftrat.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de