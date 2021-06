Veröffentlicht am 14. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – CI-Gruppe Altenkirchen trifft sich wieder

Am Dienstag, 1. Juni 2021, war es endlich wieder so weit: Die CI-Gruppe Altenkirchen hatte seit langer Zeit endlich wieder das erste Treffen. Trotz der geringen Teilnehmeranzahl genossen man einen fröhlichen Abend im Eis-Café, bei dem es, neben vielen anderen Themen, natürlich auch um das Cochlea-Implantat und das tägliche Leben mit dieser modernen Technik ging.

Die Selbsthilfegruppe ist offen für CI-Implantierte, Interessierte und deren Familienangehörige. Sie treffen sich immer am ersten Dienstag des Monats um 19 Uhr am bzw. im Mehrgenerationenhaus in Altenkirchen. Weitere Infos & Kontakt: Axel Siewert, Tel. 02681/7818898 oder eMail: ci-gruppe@zeichenstrom.de