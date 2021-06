Veröffentlicht am 14. Juni 2021 von wwa

BERLIN – WALLMENROTH – 200.000 Euro Bundesförderung für die zentrale Kläranlage Wallmenroth – Erwin Rüddel: „Zukünftige Klärschlammverwertung soll im Verbund erfolgen“

„Einen Förderbetrag in Höhe von 200.000 Euro stellt der Bund zur maschinellen Schlammentwässerung für den Anschluss an die Klärschlammverwertung im Verbund auf der zentralen Kläranlage in Wallmenroth bereit. Die Förderung erfolgt durch das Programm ‚Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld‘ für dieses zeichnet das Bundesumweltministerium verantwortlich“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Der Förderbetrag erstreckt sich über den Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2025. Hintergrund ist, dass derzeit der auf der Kläranlage anfallende Klärschlamm nicht entwässert und von einem externen Entsorgungsunternehmen abgenommen und entsorgt wird.

Dieser Entsorgungsweg ist allerdings nicht mehr lange gesichert, weshalb entschieden wurde, sich einer Klärschlammverwertung im Verbund anzuschließen. „Ziel ist es“, so Rüddel, „künftig die Klärschlämme an die zentrale Kläranlage Wallmenroth zu liefern, damit diese getrocknet und thermisch verwertet werden können.“

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) fördert das BMU Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft innovative Ansätze und Konzepte zu entwickeln und aktiv umzusetzen.

Seit der Initiierung im Jahr 2008 wurden bis Ende 2020 mehr als 35.500 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 1,23 Milliarden Euro durchgeführt. „Umso erfreulicher, dass diesmal mit der zentralen Kläranlage in Wallmenroth, eine Institution in meinem Wahlkreis gefördert wird“, bekräftigt Erwin Rüddel.