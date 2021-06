Veröffentlicht am 13. Juni 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg

Donnerstag, 10. Juni 2021, kam es in dem Zeitraum zwischen 00:00 bis 17:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg, in der Westendstraße. An der rückwärtigen Terrassentür konnten zwei Hebelspuren festgestellt werden. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in das Objektinnere. Es blieb lediglich beim Versuch. Derzeit liegen der Polizei keine Erkenntnisse auf mögliche Täter vor. Die Schadenshöhe wird auf zirka 500 Euro beziffert.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei