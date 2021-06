Veröffentlicht am 13. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Volkshochschule Neuwied hat eine neue Telefonnummer

Die Wiedereingliederung der Volkshochschule Neuwied und der Musikschule in die Ämterstruktur der Stadtverwaltung wird auch durch neue Telefonnummern dokumentiert. Beide Einrichtungen sind seit dem 1. Juni an die Telefonanlage der Verwaltung angebunden. Die zentrale Rufnummer lautet seither 02631 802 55 10. Die bisherigen Durchwahlnummern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach der Ziffernfolge 802 55 ihre Gültigkeit behalten. So ist Amtsleiterin Jutta Günther nun unter 802 55 13 zu erreichen. Die jeweiligen Ansprechpartner mit entsprechender Durchwahl finden Interessierte auch auf der Homepage www.vhs-neuwied.de.