Veröffentlicht am 11. Juni 2021 von wwa

ELKHAUSEN – Neue Liegebank bei Elkhausen

Der Wirtschaftsweg zwischen Nochen und Elkhausen in der Ortsgemeinde Katzwinkel ist kürzlich in seiner ganzen Länge neu asphaltiert worden. Seit Samstag hat er nun auch zwei hübsche Objekte am Wegesrand bekommen. Zum einen ist es eine aufwendig gearbeitete Liegebank oberhalb des Weilers Hecke. Das Stahlgestell hat der Katzwinkler Dirk Weitershagen in seinem Fachbetrieb gebaut.

Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über das Wippetal hinweg bis nach Birken-Honigsessen. Eine weitere superbequeme Liegebank, ebenfalls konstruiert im Gemeindeauftrag, steht übrigens am Katzwinkeler Sportplatz.

Bewegt sich der Wanderer oder Autofahrer weiter in Richtung Haus Marienberge/Arche Noah stößt er hinter Hof Linden rechts am Waldrand auf ein schmuckes Kreuz. Errichtet hat es eine Gruppe engagierter einheimischer Bürger unter der Leitung von Jutta und Werner Holschbach. Für die Schreinerarbeiten sorgte Christian Reifenrath aus dem nahen Nochen. In „normalen Zeiten“ macht hier die traditionelle Karfreitagsprozession von Hecke zur Pfarrkirche St. Bonifatius zu Elkhausen Station. (bt) Fotos: Bernhard Theis