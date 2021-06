Veröffentlicht am 11. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Startschuss für Wahlkreisbüro von MdL Lana Horstmann

Lana Horstmann, die das Direktmandat bei der Landtagswahl im März erneut für die SPD in der Stadt Neuwied sowie den Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach gewann, ist seit der Konstituierung des rheinland-pfälzischen Landtags im Mai offiziell Abgeordnete. Ihr Wahlkreisbüro hat sie derweil gemeinsam mit ihrem neuen Team eingerichtet und freut sich nun auf den Start: „Um die neue und herausfordernde Aufgabe zu meistern, die das Mandat mit sich bringt, benötigt es gute und engagierte Mitarbeiter. Ich freue mich sehr über die künftige Mitarbeit von Janick Helmut Schmitz und Gabriele Wirtz, mit deren Unterstützung ich hoch motiviert an die Tätigkeiten für unseren Wahlkreis gehen kann“, so Horstmann.

Für die Leitung des Wahlkreisbüros ist Janick Helmut Schmitz zuständig. Schmitz ist den Neuwiedern als Mitglied der SPD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat nicht unbekannt und wird in seiner neuen Funktion bei Horstmann u.a. für die Vor- und Nachbereitung der Plenar-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen im Landtag, die reibungslose Verwaltung aller Anforderungen im Wahlkreisbüro und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein.

Komplettiert wird das Team von Gabriele Wirtz, die reichhaltige Erfahrung als Wahlkreis-Mitarbeiterin im Gepäck hat – u.a. war sie für die Büros bei den Abgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Heijo Höfer im Kreis Altenkirchen zuständig. Wirtz wird Terminkoordinationen, die Organisation von Digital- und Präsenzveranstaltungen sowie weitere Sachbearbeitungen und Korrespondenzen ausführen.

„Ich bin froh, dass ich eine gute Mischung an meiner Seite wissen darf, auf deren Qualitäten ich mich verlassen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und für die Menschen etwas zu bewegen. Wir haben immer ein offenes Ohr – die Bürgerinnen und Bürger können das Gespräch mit uns zu ihren Anliegen suchen“, lässt die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann wissen.

Das Wahlkreisbüro befindet sich in der Dierdorfer Straße 33 in 56564 Neuwied und ist montags und mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr sowie freitags von 12 bis 15 Uhr geöffnet oder telefonisch unter der 02631/959-3110 erreichbar. Unabhängig der Präsenz-Zeiten steht das Büro täglich von 9 bis 16 Uhr schriftlich per Mail für alle Anliegen unter wahlkreis@spd-lanahorstmann.de zur Verfügung.

Foto: Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (Mitte) gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden Gabriele Wirtz und Janick Helmut Schmitz.