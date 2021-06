Veröffentlicht am 10. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Elf neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert 20,2

Im Kreis Neuwied wurden am Donnerstag, 10. Juni 2021, elf Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Mit Blick auf das Wochenende weist die Kreisverwaltung noch einmal darauf hin, dass Gottesdienste nach der 22. Corona-Verordnung wieder mit mehr Gläubigen gefeiert werden dürfen. Es gelten die allgemeinen Abstandsregelungen, aber keine festen Höchstgrenzen mehr. Aus aktuellem Anlass wird betont, dass dabei weiterhin die verschärfte Maskenpflicht – also auch am Platz –gilt.