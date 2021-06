Veröffentlicht am 10. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei neue Infektionen am Donnerstag – Inzidenz fällt auf 21,7

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Donnerstag, 10. Juni 2021, um 15 Uhr.

Genau 4.900 laborbestätigte Infektionen und damit zwei mehr als am Mittwoch verzeichnet der Kreis Altenkirchen seit Pandemiebeginn. Als genesen gelten 4.730 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 70, bei insgesamt vier Personen wurde die indische Delta-Variante nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 21,7, für das Land bei 20,0. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Donnerstag 547 Impfungen statt, davon 224 Erst- und 323 Zweitimpfungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.900

Steigerung zum 9. Juni: +2

Aktuell Infizierte: 70

Geheilte: 4.730

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 4

7-Tage-Inzidenz: 21,7

Impfzentrum Wissen: 224 Erst-, 323 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.444

Betzdorf-Gebhardshain: 993

Daaden-Herdorf: 556

Hamm: 559

Kirchen: 716

Wissen: 632/+2