STEINEROTH – Spiegel beschädigt und geflüchtet

Dienstagmittag, 08. Juni 2021, in der Zeit von 12.00 bis 15:00 Uhr hatte ein 71jähriger Mann seinen Toyota am Fahrbahnrand der Betzdorfer Straße in der Ortslage Steineroth abgestellt. Während dieser Zeit befuhr ein Audi die Betzdorfer Straße in Richtung Elben und beschädigte das geparkte Fahrzeug. Der Außenspiegel wurde durch den Zusammenstoß abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich fluchtartig von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei