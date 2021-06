Veröffentlicht am 11. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht von Parkdeck in Wissen

Dienstagnachmittag, 08. Juni 2021, gegen 17:52 Uhr, parkte eine 51jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW 520d vorwärts aus einer Parktasche aus, nachdem sie sich zuvor vergewissert hatte, dass kein anderes Fahrzeug die Zufahrtsstraße von rechts oder links kommend befuhr. Im selben Moment nahm sie ein extrem lautes Motorengeräusch und im Bruchteil einer weiteren Sekunde einen starken Anstoß an ihr Fahrzeug wahr. Nun bemerkte sie einen Kradfahrer, der vor dem rechten Kotflügel ihres Pkw mit seiner Maschine nach rechts umgefallen war. Bevor die Frau die Situation weiter realisieren konnte, hatte der Kradfahrer sein Kraftrad schon wieder aufgestellt und sich mit erhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz in Richtung Ausfahrt entfernt. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro. Ein Unfallzeuge bestätigte die Angaben der Frau und konnte sich das amtliche Kennzeichen GM- einprägen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift im Oberbergischen Kreis legen den Verdacht eines Ablesefehlers nahe. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Krad geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei