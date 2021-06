Veröffentlicht am 10. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen

Dienstagmorgen, 08. Juni 2021, gegen 07:50 Uhr, parkte ein 24jähriger Fahrzeugführer seinen Toyota Aygo ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrad der Hachenburger Straße, in Fahrtrichtung Stadtmitte. Als er um 13.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit seinem Fahrzeug an dem geparkten PKW in Richtung Stadtmitte vorbei und touchierte dabei dessen Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei