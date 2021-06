Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sechs neue Infektionen am Mittwoch – Inzidenz liegt bei 24,8 – Sporthallen an kreiseigenen Schulen für Vereine geöffnet.

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Mittwoch, 9. Juni 2021, um 15 Uhr.

Seit Beginn der Pandemie weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen insgesamt 4.898 laborbestätigte Infektionen und damit sechs mehr als am Dienstag aus. Als genesen gelten 4.730 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 68. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 24,8, für das Land bei 20,6. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Mittwoch 557 Impfungen statt, 174 Personen erhielten ihre erste, 383 die zweite Impfung.

Im Zuge der gelockerten Corona-Beschränkungen hat die Kreisverwaltung die Sporthallen der kreiseigenen Schulen zu Wochenbeginn für den Vereinssport freigegeben. Die Schulen wurden hierzu informiert, die ihrerseits die jeweiligen Vereine benachrichtigen. Bei der Nutzung gelten die jeweils aktuellen Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung (Begrenzung der Personenzahl, Mindestabstand, Pflicht zur Kontakterfassung, Testpflicht, Maskenpflicht außerhalb der sportlichen Betätigung). Auch die Nutzung von Duschen und Umkleideräumen ist wieder zulässig, allerdings wird diese auf die Einzelnutzung begrenzt. Das bedeutet, dass sich jeweils nur eine Person im Duschraum bzw. Umkleideraum aufhalten darf. Erst nach Verlassen dieser Person darf die nächste Person die Räumlichkeit betreten.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.898

Steigerung zum 8. Juni: +6

Aktuell Infizierte: 68

Geheilte: 4.730

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 4

7-Tage-Inzidenz: 24,8

Impfzentrum Wissen: 174 Erst-, 383 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.444

Betzdorf-Gebhardshain: 993

Daaden-Herdorf: 556/+4

Hamm: 559

Kirchen: 716/+1

Wissen: 630/+1