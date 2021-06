Veröffentlicht am 10. Juni 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Auch Erholung will gelernt sein: Mit Qi-Gong-Selbstmassage zu mehr Gelassenheit

Ab Samstag, 12. Juni 2021, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen das Onlineseminar „Qi-Gong-Selbstmassage“ an. An vier aufeinander folgenden Samstagen, jeweils von 8.30 bis 10 Uhr, erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritt für Schritt die besondere Selbstmassage-Technik, die gleich am Morgen den ganzen Körper erfrischt und einen klaren Kopf schenkt.

Was verbirgt sich konkret dahinter? Die Selbstmassage-Technik fördert optimal den freien Energiefluss durch alle Meridiane des Körpers und kann wesentlich zu Wohlbefinden beitragen. Energieblockaden werden aufgelöst und die Stimmung und Denkungsart verbessert sich. Die Übungen regen die Tätigkeit der Energiebahnen des Gehirns an, unterstützen die Funktion der inneren fünf Hauptorgane, ihrer Partnerorgane und aller entsprechenden Sinnesorgane. So kann die Qi-Gong-Selbstmassage die Gesundheit der Knochen und des Herzens verbessern und den Blutkreislauf anregen, den Körper entgiften und das emotionale Gleichgewicht fördern.

Der Kurs findet online statt, über einen externen Link gelangen die Teilnehmenden unkompliziert in das Angebot. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681- 812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.