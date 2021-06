Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

REGION – Und sie versuchen es immer wieder!

Erneut haben sich Trickbetrüger am Montag, 07. Juni 2021, als Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Koblenz ausgegeben, um Koblenzer Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Rund 20 solcher Anrufe wurden der Polizei gemeldet. Zu einem Schadenfall ist es nicht gekommen.

Die Masche ist bekannt: Den Senioren wird mitgeteilt, dass bei festgenommenen Einbrechern eine Liste aufgefunden wurde, auf der ihr Name als mögliches Einbruchsopfer aufgeführt sei. Aus diesem Grund sollen die Angerufenen Angaben zu den in ihrem Haus befindlichen Wertgegenständen (Geld, Schmuck usw.) machen. Diese sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen an die „angeblichen Polizeibeamten“ ausgehändigt werden.

Hierzu folgende Hinweise der Polizei:

– Beenden Sie das Gespräch und legen Sie auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten.

– Händigen Sie keine Wertsachen an Fremde aus, auch nicht an Boten oder angebliche Mitarbeiter der Polizei. Die „echte“ Polizei würde niemals Bargeld oder Schmuck zur Sicherheit in Verwahrung nehmen.

– Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und Verwandten und warnen sie vor dieser Masche

– Informieren Sie die Polizei über den Vorfall.

Nähere Infos zur Thematik „Falsche Polizeibeamte“ und „Enkeltrick“ finden sich unter: https://s.rlp.de/LDQh4. Quelle: Polizei