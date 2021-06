Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

PUDERBACH – Sachbeschädigung durch Graffiti am Hallenbad in Puderbach

Im Zeitraum von Sonntag bis Montag,06. bis 07. Juni 2021, zwischen 10:30 und 07:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Außenwand des Hallenbades in der Schulstraße in Puderbach mit blauer Farbe u. a. die Ziffernfolge 187 gesprüht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei